У Казахстані відбулися масові протести проти госпіталізації хворих коронавірусом (відео)



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Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан Скріншот з відео

П’ятьох громадян Казахстану, які повернулися з КНР відправили на карантин

У Казахстані місцеві жителі влаштували масові протести проти розміщення у лікарні прикордонного з Китаєм Зайсанського району хворих на коронавірус людей.

Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан. Про це повідомляє видання Central Asia.

Місцева влада спростовувала інформацію про те, що в лікарню Зайсанського району будуть поміщені громадяни, які заразилися коронавірусом.

Керівництво регіону, зустрічалося з місцевими жителями, заявляло, що кордон з Китаєм закритий, і що в Казахстан «не пройде жоден іноземець». У той же час п’ять громадян країни, які повернулися в Казахстан з КНР, будуть відправлені на карантин.

Тим часом в Україні, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

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