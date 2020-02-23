У Казахстані відбулися масові протести проти госпіталізації хворих коронавірусом (відео)
П’ятьох громадян Казахстану, які повернулися з КНР відправили на карантин
У Казахстані місцеві жителі влаштували масові протести проти розміщення у лікарні прикордонного з Китаєм Зайсанського району хворих на коронавірус людей.
Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан. Про це повідомляє видання Central Asia.
Місцева влада спростовувала інформацію про те, що в лікарню Зайсанського району будуть поміщені громадяни, які заразилися коронавірусом.
Керівництво регіону, зустрічалося з місцевими жителями, заявляло, що кордон з Китаєм закритий, і що в Казахстан «не пройде жоден іноземець». У той же час п’ять громадян країни, які повернулися в Казахстан з КНР, будуть відправлені на карантин.
Тим часом в Україні, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.