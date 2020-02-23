  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Казахстані відбулися масові протести проти госпіталізації хворих коронавірусом (відео)

    • Розсилка
    Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан - У Казахстані відбулися масові протести проти госпіталізації хворих коронавірусом (відео)
    Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан
    Скріншот з відео

    П’ятьох громадян Казахстану, які повернулися з КНР відправили на карантин

    У Казахстані місцеві жителі влаштували масові протести проти розміщення у лікарні прикордонного з Китаєм Зайсанського району хворих на коронавірус людей.

    Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан. Про це повідомляє видання Central Asia.

    Місцева влада спростовувала інформацію про те, що в лікарню Зайсанського району будуть поміщені громадяни, які заразилися коронавірусом.

    Керівництво регіону, зустрічалося з місцевими жителями, заявляло, що кордон з Китаєм закритий, і що в Казахстан «не пройде жоден іноземець». У той же час п’ять громадян країни, які повернулися в Казахстан з КНР, будуть відправлені на карантин.

    Тим часом в Україні, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.

    Читайте також:
    «Люди пригнічені». Евакуйовані українці у шоці від «теплої» зустрічі співгромадян
    Хаос і непрофесіоналізм. Влада провалила комунікацію з суспільством щодо евакуації українців з Китаю – «ЄС»
    Аваков закликав мітингувальників під Новими Санжарами не вірити фейкам
    Поліція: усі затримані у Нових Санжарах є мешканцями Полтавщини
    місцева влада Казахстан поліція епідемія кордон вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ