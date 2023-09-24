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Зерновий конфлікт між Україною та Польщею. Дуда знайшов рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зерновий конфлікт між Україною та Польщею. Дуда знайшов рішення
Анджей Дуда
фото: Shutterstock

Варшава зробить усе можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим

Польща підготувала транзитні коридори, щоб Україна змогла експортувати зерно країнам, які його потребують. Водночас заборона на продаж зерна з України в Польщі залишиться в силі. Про це повідомив польський президент Анджей Дуда в ефірі TVP1.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні.

Однак, за його словами, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

«Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги», – підкреслив Дуда.

Нагадаємо, ще навесні офіційна Варшава тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України: протестували місцеві фермери – наполягали, що реалізація нашого зерна та кукурудзи знизила ціни на польському ринку. Подібні рішення ухвалили і в чотирьох сусідніх державах – Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії. Європейський Союз досяг згоди з ними, а опісля оголосив, що до 5 червня запускає запобіжні заходи на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику з України, які згодом пролонгував до 15 вересня.

Попри скасування Єврокомісією будь-яких обмежень на реалізацію і транспортування українського зерна на території Європи, уряд Польщі, а за ним кабміни Угорщини та Словаччини вирішили далі блокувати імпорт нашої агропродукції. 

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі. Водночас уряд запропонував компромісний сценарій.

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Теги: зерно Україна Польща Анджей Дуда

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