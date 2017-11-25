Українські митники вилучили у громадянина РФ 90 тисяч євро

Готівка переміщувалась без ознак приховування

100 тисяч євро та 225 доларів США намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин РФ, який прилетів авіарейсом транзитом через Латвію. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. Для проходження митного контролю громадянин самостійно обрав спрощену систему – «зелений коридор», де, зокрема,



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Готівка переміщувалась без ознак приховування

100 тисяч євро та 225 доларів США намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин РФ, який прилетів авіарейсом транзитом через Латвію. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Для проходження митного контролю громадянин самостійно обрав спрощену систему – «зелений коридор», де, зокрема, передбачено наявність у громадян готівки в сумі, що не перевищує 10 тисяч євро (чи еквівалент цієї суми в іншій валюті).

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав та до перетину «білої лінії» до митників не звертався.

Після перетину пасажиром «білої лінії», яка означає закінчення «зеленого коридору», митники поцікавилися у чоловіка про наявність у нього готівки, на що він відповів, що «має при собі багато грошей» — 100 тисяч. Після цього пасажира було запрошено в службову кімнату митників, де він видав 225 доларів США та 100 тисяч євро, які знаходились в плечовій сумці пасажира. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування.

З виявленої суми громадянину, згідно з чинним вітчизняним законодавством, було пропущено 10 тисяч євро. Вилучено за протоколом за ст. 471 Митного кодексу України до винесення судом рішення у справі 225 доларів США та 90 тисяч євро.