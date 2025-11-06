Головна Країна Кримінал
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
фото: СБУ

6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, засуджений – 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з міноборони РФ в обмін на амністію. У лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

За матеріалами справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне.

Під час штурму окупант розстріляв впритул воїна ЗСУ, який у ході боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект. Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова.

Унаслідок отриманих поранень військовий ЗСУ загинув на місці. У цей же день воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.

На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав окупанта винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

До слова, в Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.

