«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова

Посадовиця називала Львів «фашистським» і мріяла поїхати на 9 Травня до Москви

Головну спеціалістку відділу контролю управління діловодства та контролю апарату Вінницької обласної військової адміністрації визнано винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройну агресію Росії проти України. Суд призначив їй два роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, протягом 2024 року обвинувачена під час телефонних розмов зі своєю матір’ю та іншими абонентами розповсюджувала фейки про війну. Наприклад, кільком співрозмовникам посадовиця ОВА назвала Львів «фашистським», де, за її словами, їздять «машини зі свастикою та німецькими хрестами». Після чого порадила знайомій Лесі «на руских не дуже гонити».

«Там все, там фашизм, понімаєте? Я лічно бачила машини з хрестами фашистів», – твердила обвинувачена співбесіднику на ім’я Володимир.

Також чиновниця обурювалася тим, що в Україні не може наступити мир через заклики: «Все на фронт, всіх на фронт».

«Наоборот треба казати: «Люди, не воюйте, сміріться», – наголосила посадовиця у бесіді зі своєю матір’ю.

В одній із розмов із мамою, якій 74 роки, обвинувачена порушила тему відзначення 9 Травня. Зокрема, на репліку мами, яка сказала, що скоро помре, її донька підбадьорила: «Ще поїдемо з тобою в Москву на 9-те травня празднувати, день победи».

Окремо обвинувачена багато філософствувала на церковну тему. У липні минулого року жінка відправила знайомому повідомлення у Viber такого змісту: «Это представители фашисткой власти готовили обращение к высшему руководству, чтобы прекратить договора аренды с Православными Храмами».

Під час обговорення ЛГБТ-руху на прикладі Австрії посадовиця заявила матері: «Ну, понімаєте, у нас душі русскі у людей. І як би там не було, все равно як би крутити, вертіти, все равно, понімаєте, ну, стопорить трохи. Стопорить. Але як вони Господа виганяють, то що вони хотять? Вони хотять таку саму сюда нечисть зробити, як ондо везде в Європі».

Згідно з висновків двох судових експертиз, у висловлюваннях працівниці Вінницької ОВА міститься виправдовування російської військової агресії проти України.

У суді обвинувачена повністю визнала вину і щиро розкаялася. У своє виправдання сказала, що «заплуталась у своїх думках і не розібравшись до кінця у тому, що наразі відбувається в країні» та наговорила дурниць. Просила суд суворо не карати.

Окрім умовного покарання, Феміда поклала на чиновницю низку обов’язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти цей орган про зміну місця проживання або роботи.

Також обвинувачена повинна сплатити 17 тис. грн за проведення експертиз.

Додамо, що нині триває 1346-й день повномасштабної війни, розв'язаної путінською Росією.

