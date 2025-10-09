Головна Спорт Новини
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
Змагання відбулися з 3 по 5 жовтня, у них взяли участь близько 70 російських окупантів

Президент ПКР Рожков зазначив, що окупанти із задоволенням стають учасниками таких турнірів, як «Кубок Захисників Вітчизни»

Паралімпійський комітет Росії (ПКР) у Нальчику провів черговий пропагандистський захід для окупантів з інвалідністю – «Кубка Захисників Вітчизни». Про це повідомляє «Главком».

Змагання відбулися з 3 по 5 жовтня, у них взяли участь близько 70 російських окупантів з регіонів Північно-Кавказького федерального округу. Організатори турніру – Державний фонд «Захисники Вітчизни», Паралімпійський комітет Росії, уряд Кабардино-Балкарської Республіки.

Під час церемонії закриття змагань президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков зазначив, що російські окупанти із задоволенням стають учасниками таких турнірів, як «Кубок Захисників Вітчизни».

«Як показує організація чотирьох міжрегіональних етапів Кубка нового циклу змагань, він динамічно розвивається і виходить на новий рівень. В учасників зростає майстерність, на майданчиках ми бачимо конкуренцію. Минулого року на Кубку в Хабаровську на паралімпійському уроці, який ми традиційно проводимо для учасників, як демонстраційний вид вперше було представлено спортивне метання ножа, а в поточному циклі змагань це медальна дисципліна. На Кубку в Нальчику в рамках паралімпійського уроку вперше проведено майстер-клас зі стрільби з лука для сліпих і людей з вадами зору – нової дисципліни, яка тільки починає розвиватися в Росії. Розширення програми змагання Кубка та збільшення кількості видів спорту на майстер-класах важливе для ветеранів СВО і надає їм більше можливостей для вибору дисциплін з адаптивного спорту», ​​– заявив Рожков.

Варто зазначити, що Міжнародний паралімпійський комітет публічно не коментує та не засуджує проведення своїм членом (ПКР) подібних заходів.

Нагадаємо, генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) повністю відновила у правах Паралімпійський комітет Росії (ПКР). 

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: окупанти росія війна паралімпійські ігри

