Готував теракт у центрі Львова. Завершено розслідування щодо російського агента

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт на агента ФСБ, який у липні цього року готував теракт у Львові. За матеріалами справи, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора з РФ.

Як встановило розслідування, завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув’язнення він потрапив у поле зору окупантів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. За обіцянку «швидких грошей» він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців.

Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП). Після цього він з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ.

СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором. За матеріалами СБУ агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка СБУ у Львові запобігла спробі терористичного акту, який готували російські спецслужби. У момент закладання саморобного вибухового пристрою під автомобіль українського військовослужбовця були затримані двоє неповнолітніх російських агентів.