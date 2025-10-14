Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників
скриншот відео

Маркушин звинувачується у незаконнй передачі майнового комплексу та земельної ділянки комунальної власності в приватні руки

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Маркушина

За словами Маркушина, суддя визначила розмір застави у 300 тис. грн. Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників.

У чому звинувачується колишній міський голова

Маркушин звинувачується у незаконнй передачі майнового комплексу та земельної ділянки комунальної власності в приватні руки. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

За даними слідства, у 2019 році Маркушин, тоді ще заступник ірпінського міського голови, організував незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної, розташованої у центральній частині Ірпеня.

За даними прокуратури, директор комунального підприємства був близьким товаришем Маркушина й ініціював процедуру списання будівлі, підготувавши документи про нібито «зношеність» об’єкта. Міська рада погодила демонтаж, хоча насправді приміщення залишилося цілим.

Ділянку оформили для «будівництва гаражів», а згодом змінили її цільове призначення – під офісну забудову. За даними поліції, спершу «списане» майно здавали в оренду, а гроші надходили посадовцю. Згодом через приватного нотаріуса, його дружину, майно продали третім особам. 

У прокуратурі зазначають, що документи для відведення земельної ділянки у приватну власність робили на ім’я помічниці Маркушина. А жінку, мовляв, не повідомили про зміст підписаних паперів.

Будівлю бойлерної переобладнали під офіс, добудували поверх і зробили ремонт. Нове приміщення зареєстрували на ім’я помічниці, після чого, за вказівкою експосадовця, вона підписала договір купівлі-продажу, пише прокуратура. Офіс і землю оформили на наближених до посадовця людей.

Нагадаємо, 29 липня 2025 року Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Це сталося після того, як йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України.

Голова громадської ініціативи «Голка» назвала події «переворотом в Ірпені», стверджуючи, що на посаду в.о. мера призначили «людину Карплюка».. 

Напередодні Маркушин написав у Facebook, що під час сесії «рейдери реалізують чергову спробу захопити владу в Ірпені», намагаючись передати повноваження міського голови секретарю.

Нагадаємо, близько пів року Маркушин не виконує обов’язки мера – його було відсторонено рішенням Печерського районного суду міста Києва у межах розслідування ДБР. У січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.  

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк. 

Теги: Ірпінь суд підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір завданих державному бюджету збитків встановлюється у межах судово-економічної експертизи
Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт
Вчора, 14:39
Районний суд Кайнуу відхилив версію про випадковість
Українка у Фінляндії засуджена до дев'яти років ув’язнення: що відомо
4 жовтня, 12:37
«Шаман Капітолію» пішов судом на Дональда Трампа
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
30 вересня, 21:36
Оперна співачка неодноразово публічно критикувала російську владу
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
30 вересня, 20:14
Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад
Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
26 вересня, 18:13
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування»
Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у «лівійській справі»
25 вересня, 15:14
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
21 вересня, 14:43
Хуліган, окрім витівки з пивом, ще лаявся у бік патрульного
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
19 вересня, 18:00
Земельна ділянка Київською міською радою під будівництво цієї будівлі у встановленому законом порядку нікому не відводилась
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
18 вересня, 12:54

Новини

Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Довічне за вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов подав апеляцію
Відреставрована муза театру повернулася на Оболонську набережну (відео)
Відреставрована муза театру повернулася на Оболонську набережну (відео)
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua