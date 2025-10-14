Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі

Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Маркушина.

За словами Маркушина, суддя визначила розмір застави у 300 тис. грн. Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників.

У чому звинувачується колишній міський голова

Маркушин звинувачується у незаконнй передачі майнового комплексу та земельної ділянки комунальної власності в приватні руки. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

За даними слідства, у 2019 році Маркушин, тоді ще заступник ірпінського міського голови, організував незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної, розташованої у центральній частині Ірпеня.

За даними прокуратури, директор комунального підприємства був близьким товаришем Маркушина й ініціював процедуру списання будівлі, підготувавши документи про нібито «зношеність» об’єкта. Міська рада погодила демонтаж, хоча насправді приміщення залишилося цілим.

Ділянку оформили для «будівництва гаражів», а згодом змінили її цільове призначення – під офісну забудову. За даними поліції, спершу «списане» майно здавали в оренду, а гроші надходили посадовцю. Згодом через приватного нотаріуса, його дружину, майно продали третім особам.

У прокуратурі зазначають, що документи для відведення земельної ділянки у приватну власність робили на ім’я помічниці Маркушина. А жінку, мовляв, не повідомили про зміст підписаних паперів.

Будівлю бойлерної переобладнали під офіс, добудували поверх і зробили ремонт. Нове приміщення зареєстрували на ім’я помічниці, після чого, за вказівкою експосадовця, вона підписала договір купівлі-продажу, пише прокуратура. Офіс і землю оформили на наближених до посадовця людей.

Нагадаємо, 29 липня 2025 року Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Це сталося після того, як йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України.

Голова громадської ініціативи «Голка» назвала події «переворотом в Ірпені», стверджуючи, що на посаду в.о. мера призначили «людину Карплюка»..

Напередодні Маркушин написав у Facebook, що під час сесії «рейдери реалізують чергову спробу захопити владу в Ірпені», намагаючись передати повноваження міського голови секретарю.

Нагадаємо, близько пів року Маркушин не виконує обов’язки мера – його було відсторонено рішенням Печерського районного суду міста Києва у межах розслідування ДБР. У січні Печерський суд Києва відправив міського голову Ірпеня під варту, а також відсторонив Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування. У лютому його відправили під цілодобовий домашній арешт. 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив ще на місяць запобіжний захід стосовно Олександра Маркушина.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.