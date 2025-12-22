Головна Країна Кримінал
Дружина з паспортом РФ і дорога нерухомість. СБУ прокоментувала розслідування про статки рідні генерала Доровського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Дружина з паспортом РФ і дорога нерухомість. СБУ прокоментувала розслідування про статки рідні генерала Доровського
Служба безпеки спростувала інформацію про можливі порушення з боку родини Віктора Доровського
фото з відкритих джерел

Пресслужба СБУ заявила, що російські спецслужби через журналістів «намагаються провести ІПСО»

Дружина і батько генерала Служби безпеки Віктора Доровського не вчиняли жодних незаконних дій. Пресслужба СБУ прокоментувала розслідування hromadske, у якому йдеться про те, що дружина генерала Оксана Доровська нібито має громадянство РФ та під час повномасштабного вторгнення нібито побудувала ділові зв'язки на Кіпрі з підсанкційними юристами, які тісно пов'язані з олігархами Віктором Медведчуком і Вадимом Новинським.

Крім того, за даними розслідувачів, Оксана Доровська протягом 2018-2019 років придбала елітну нерухомість ринковою вартістю приблизно $1,3 млн, а батько генерала СБУ Олександр Доровський під час великої війни став власником однієї з найбільших фармацевтичних груп компаній України – «Здоров'я», що на той момент перебувала під слідством через можливі зв'язки з російським олігархом Олександром Шишкіним.

За словами пресслужби СБУ, дружина Віктора Доровського народилася у Харкові, а в дитинстві, разом із батьками переїхала до РФ, де навчалася в середній школі. У 1998 році, досягнувши 14-річчя, вона отримала паспорт РФ, однак у 16 років (2001 рік) повернулася на постійне проживання до України та вступила до Національного фармацевтичного університету у Харкові.

У 2005 році (за 10 років до окупації Криму та російського вторгнення на Донбас) жінка отримала закордонний паспорт РФ. Термін дії документа сплив у 2010 році. Жодних інших паспортів РФ з того часу вона не отримувала.

«Дружина Доровського зверталася до відповідних органів Російської Федерації із заявою про відмову від російського громадянства та анулювання паспорта. Втім, органи держави-агресора залишили звернення без розгляду. Попри це, дружина посадовця СБУ продовжує застосовувати всі наявні юридичні механізми для відмови від громадянства країни-окупанта», – йдеться в коментарі спецслужби.

Коментуючи інформацію про нерухомість, СБУ каже, що будинок, який належить дружині Доровського, не купувався одразу, а будувався протягом тривалого періоду та був введений в експлуатацію у 2019 році. Також у листопаді 2018 року дружина Віктора Доровського придбала майнові права на нежитлове приміщення, яке пізніше продала.

За словами правоохоронців, значну частину коштів на будівництво та придбання нерухомості посадовцю СБУ надав його батько – Олександр Доровський. Він з 2002 року, ще до того, як його син почав працювати в спецслужбі, був генеральним директором однієї із провідних фармацевтичних компаній України – ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я». СБУ наголошує, що факт передачі коштів, а також наявності майна відображено в деклараціях посадовця за 2016 рік.

Що стосується бізнесу дружини посадовця спецслужби, то СБУ каже, що Оксана Доровська веде підприємницьку діяльність понад 15 років. З початком повномасштабного вторгнення вона разом із дітьми виїхала з України до Республіки Кіпр, де продовжила займатися підприємництвом. Для цього вона придбала уже зареєстровану юридичну особу Chanelo Limited.

«На той момент секретарем компанії (це обов'язкова посада для підприємств на Кіпрі) значилася Pms Mercury Corporate Services Ltd. Втім, ця фірма не здійснювала жодних адміністративно-господарських функцій для компанії дружини Віктора Доровського. Пізніше Chanelo Limited змінила секретаря компанії й наразі не має взаємовідносин із Pms Mercury Corporate Services Ltd. Дружина посадовця СБУ не мала жодних контактів з членами родини кіпрського юриста Андреаса Софоклеуса або з ним самим. Нагадаємо, що санкції стосовно цього громадянина Кіпру ініціювала саме Служба безпеки України», – йдеться в заяві.

Крім того, СБУ пояснила інформацію про розслідування щодо компаній, якими володіє батько посадовця. Зазначається, що ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» та ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» були виключені з кримінального провадження. Ухвалами від 14 березня та 6 квітня 2023 року Печерський районний суд Києва скасував арешт на нерухоме майно та корпоративні права вищеперелічених компаній, оскільки було встановлено, що його накладено необґрунтовано. Жодній посадовій особі цих фірм не повідомлялося про підозру.

«22 серпня 2025 року Офіс Генерального прокурора прийняв рішення передати зазначене кримінальне провадження до ГСУ СБУ. Втім, матеріали провадження до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надходили. Окремо зауважимо, що Київський районний суд м. Харкова та Господарський суд Харківської області у 2016 та 2017 роках відповідно визнали недостовірною інформацію про зв'язки ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» з російською підсанкційною особою О. Шишкіним», – пояснили правоохоронці.

За словами правоохоронців, російська ФСБ намагалася влаштувати провокацію проти очільника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та шантажували дружину посадовця СБУ вигаданим компроматом. Спецслужба каже, що росіяни хотіли, аби Доровський втратив посаду.

«Так, 27 березня 2025 року невідома на той момент особа через месенджер повідомила дружині Доровського про підготовку в фсб інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію посадовця СБУ. Зокрема, йшлося про поширення «компрометуючих матеріалів» через телеграм-канали та засоби масової інформації. Важливо також наголосити, що інформація, яку наводила зазначена особа, не відповідала дійсності. Пізніше було встановлено, що особа, яка телефонувала дружині посадовця СБУ, була представницею ФСБ. У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Це в ФСБ вважається дуже високим результатом», – каже пресслужба.

Як пояснює СБУ, представниця ворожої спецслужби заявила, що нібито має можливість зупинити реалізацію цієї кампанії. За це вона вимагала $250 тис., які наполягала перерахувати на її криптогаманець.

«За наявними даними, російська спецслужба намагається «втемну» використати українські ЗМІ для проведення своєї ІПСО, тож закликаємо медіа ретельно перевіряти інформацію та її джерела перед публікацією, щоб не поширювати російські наративи», – підсумували правоохоронці.

Як відомо, Віктор Доровський – очільник управління Служби безпеки України на Одещині. Президент Володимир Зеленський 2023 року – через три роки після зайняття Доровским вказаної посади – присвоїв йому звання генерала.

