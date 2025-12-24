На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України

За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району

Служба безпеки затримала двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Миколаєві викрито 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував збройні угруповання Росії та закликав їх до окупації південного регіону України. Для поширення ворожої пропаганди він залишав відповідні коментарі у Телеграм-каналах.

На Волині затримано дезертира, який виправдовував у соцмережах війну РФ проти України. За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району. Перебуваючи в орендованому будинку, він публікував на власній сторінці у Facebook провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення РФ.

«Також агітатор «розганяв» дописи, в яких поширював фейки про ситуацію на фронті, та намагався дискредитувати Сили оборони. Ініційована Службою безпеки лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформдиверсій», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

До слова, за доказовою базою Служби безпеки по 12 і 10 років ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.