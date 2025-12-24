Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Миколаєві викрито 25-річного аспіранта місцевого університету, який героїзував збройні угруповання Росії та закликав їх до окупації південного регіону України. Для поширення ворожої пропаганди він залишав відповідні коментарі у Телеграм-каналах.

На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України фото 1

На Волині затримано дезертира, який виправдовував у соцмережах війну РФ проти України. За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району. Перебуваючи в орендованому будинку, він публікував на власній сторінці у Facebook провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення РФ.

«Також агітатор «розганяв» дописи, в яких поширював фейки про ситуацію на фронті, та намагався дискредитувати Сили оборони. Ініційована Службою безпеки лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для проведення інформдиверсій», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

До слова, за доказовою базою Служби безпеки по 12 і 10 років ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.

Читайте також:

Теги: СБУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
22 грудня, 12:59
Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
20 грудня, 08:00
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
Супутники показали наслідки удару дрона СБУ по російській субмарині в Новоросійську
17 грудня, 02:47
США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
11 грудня, 19:18
Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці. 11 грудня 2025 року
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
11 грудня, 10:33
Піхотинці 31-ї бригади вижили 62 дні під землею під обстрілами та безпілотниками ворога
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
8 грудня, 12:05
Відеозвіти з акцій «флаговтыка» враховують при складанні своїх мап західні та російські медіа
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
30 листопада, 13:49
Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
25 листопада, 11:56
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13

Кримінал

Митники викрили чоловіка, який вигадав оригінальний спосіб перевезення наркотиків
Митники викрили чоловіка, який вигадав оригінальний спосіб перевезення наркотиків
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Дружина з паспортом РФ і дорога нерухомість. СБУ прокоментувала розслідування про статки рідні генерала Доровського
Дружина з паспортом РФ і дорога нерухомість. СБУ прокоментувала розслідування про статки рідні генерала Доровського
Готував теракт у центрі Львова. Завершено розслідування щодо російського агента
Готував теракт у центрі Львова. Завершено розслідування щодо російського агента
НАБУ оголосило продовження справи «Мідас» і знову викликало на допит Міндіча та Цукермана
НАБУ оголосило продовження справи «Мідас» і знову викликало на допит Міндіча та Цукермана

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua