Митники викрили чоловіка, який вигадав оригінальний спосіб перевезення наркотиків

Державна митна служба України викрила чоловіка, який намагався перевезти наркотичну речовину через кордон, прикріпивши її скотчем до спини. Загалом вилучено близько 4 кг амфетаміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу митниці.

«На митний пост «Ужгород-автомобільний» зі Словаччини заїхав автомобіль марки Audi Q3 під керуванням громадянки України. Разом із нею в Україну повертався 42-річний закарпатець. Під час проходження митного контролю обоє обрали спрощену смугу «зелений коридор», тим самим декларуючи дотримання законодавства та відсутність переміщення заборонених речей. Однак, митники вже мали оперативну інформацію від правоохоронців щодо можливого переміщення наркотичних засобів даним громадянином. Тож спільно з працівниками ГУ Нацполіції у Закарпатській області та прикордонниками даний автомобіль скеровано у бокс поглибленого огляду», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна митна служба України

Для ретельної перевірки було залучено кінологічну команду Закарпатської митниці. За лічені хвилини чотирилапий помічник митників Річі спрацював на пасажира, в якого, як виявилось, до спини був прикріплений пакунок, вагою майже 1 кг з кристалоподібною речовиною, схожою на амфетамін.

У подальшому під час огляду речей громадян та автомобіля пес спрацював на упаковку прального порошку, в якій знаходилась речовина, схожа на амфетамін, вагою понад 1 кг. Як показав тест дана речовина також є амфетаміном, обіг якої суворо обмежений.

Після цього спільно з працівниками поліції здійснено виїзд кінологічної команди митниці в населений пункт на Мукачівщині, де проживали жінка та чоловік. Під час здійснення обшуку собака винюхав у помешканні ще 2 кг психотропної речовини амфетамін. Наразі правоохоронцями здійснюються слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як повідомлялося, столичні кінологи та їхні чотирилапі помічники зробили вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, вилучивши понад 50 кілограмів наркотичних речовин протягом одинадцяти місяців 2025 року.