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Уже бомбив Кременчук: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Уже бомбив Кременчук: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (фото)
Командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин
фото: телеграм Сергія Братчука

Цей самий окупант дав наказ обстріляти Кременчук у червні 2022 року

Російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Олег Тімошін. Командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка". Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі. Він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці у червні минулого року. Ходи і бійся, гнида», – написав Братчук.

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Рятувальна операція у Дніпрі. Російською ракетою зруйновано багатоповерхівку
фото: соціальні мережі

Нагадаємо, внаслідок терористичного ракетного обстрілу Росією житлового будинку у Дніпрі станом на 22.41 64 людини поранені, 10 загиблих, серед яких 15-річна дитина.

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Теги: тероризм росія війна

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