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В Енергодарі почастішали випадки викрадення співробітників ЗАЕС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Енергодарі почастішали випадки викрадення співробітників ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Жертвами стають переважно ті, хто відмовляється підписувати контракти з окупанським роботодавцем

У тимчасово окупованому Енергодарі частішають випадки викрадення  співробітників Запорізької АЕС. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

«За останній тиждень почастішали випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від «Росатому». Останні 2-3 дні таких випадків побільшало», – сказав він.

Дмитро Орлов зазначив, що тих, хто не погоджується співпрацювати з окупантами, не пускають на станцію. Підписали контракти менше ніж тисяча осіб. Тому загарбники шукають кандидатури навіть у соцмережах.

«Ситуація в Енергодарі залишається критичною, тому що в місті фактично немає опалення, ворог не дає запустити жоден з енергоблоків атомної станції. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення ми не маємо. Гарячої води теж немає. У будинках 10-15 градусів. У місті залишаються 15 тисяч мешканців», – додав Орлов.

Раніше ДП НАЕК «Енергоатом» повідомляв про те, що російські загарбники, які взяли в заручники найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, екстрено шукають робітників. Значна частина енергетиків ЗАЕС не погодилися на співпрацю з ворогом та відмовилися підписувати контракти із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». «Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє», – наголосили в українській компанії.

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Теги: Запорізька АЕС енергетика викрадення Енергодар Енергоатом

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