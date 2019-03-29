В Україні з початку року зникли безвісти понад 1,2 тисячі людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впродовж минулого року в Україні безвісти зникло 8692 людини

За січень-лютий 2019 року в Україні безвісти пропали 1 281 людина. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України, пише УНН.

«Упродовж двох місяців 2019 року в державний розшук оголошено 1 281 особи, які зникли безвісти», - йдеться в повідомленні.



У відповіді зазначають, що станом кінець лютого 2019 року безвісти зниклими залишається 5 979 осіб, розшук яких на цей час триває в рамках оперативного обліку



До слова, впродовж минулого року в Україні безвісти зникло 8692 людини.

Також нагадаємо, що 26 травня неподалік Кропивницького у полі знайшли останки молодої дівчини – в одязі, дуже схожому на той, у котрий була вбрана 16-річна Діана Хріненко, яка зникла у серпні минулого року.

Раніше у прес-центрі ІА «Главком» експерти розповіли, коли запрацює закон про зниклих безвісти.

У грудні минулого року стало відомо, де у Києві найчастіше зникають безвісти.