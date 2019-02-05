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    Кримінал

    В Україні з’явився новий вид шахрайства

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    Наразі власники термінальних мереж терміново вживають заходів. - В Україні з’явився новий вид шахрайства
    Наразі власники термінальних мереж терміново вживають заходів.

    Шахраї розробили чорний картон, куди приклеюють голограмні смужки і після цього він сприймається терміналами, як 500-гривневі купюри

    В Україні з’явився новий вид шахрайства, від якого власники термінальних мереж почали зазнавати збитків. Про це йдеться на каналі колишнього IT-директора «Приватбанку», радника міського голови Дніпра Дмитра Дубілета в соціальній мережі Telegram.

    «Шахраї розробили якийсь хитрий чорний картон, куди вони приклеюють голограмні смужки, і після цього він сприймається терміналами, як 500-гривневі купюри», - говорить автор повідомлення.

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    «Перед тим, як засунути картонку в купюроприймач, шахраї впливають на термінали якимось спеціальним приладом. Вони «поповнюють» цими коробками свої рахунки, а потім виводять їх в справжній кеш», - розповідається у соціальній мережі.

    Автор повідомлення зазначає, що наразі власники термінальних мереж терміново вживають заходів.

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