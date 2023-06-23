Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри
Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн
фото: БЕБ

Компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі понад 1,6 млн грн

Організована група з-поміж мешканців Закарпатської області виготовляли та розповсюджували фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових виробників. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру учасникам організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів торгових марок, права на які належать відомим іноземним компаніям», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожному з членів організованої групи було відведено певну роль у процесі виготовлення та продажу контрафактної продукції. Для прикриття своєї протиправної діяльності, організатор групи зареєстрував власну торгову марку. Однак виробництво товарів під зареєстрованим брендом фактично не здійснювалось. Готову продукцію члени організованої групи продавали гуртом та в роздріб, безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики.

Таким чином закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі понад 1,6 млн грн.

Наразі всім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). Організатору та двом виконавцям злочину обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Раніше повідомлялося, що БЕБ вилучило на цьому виробництві близько 240 тонн готової продукції. Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.

Теги: Закарпаття слідство Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники власноруч змішували рідини для електронних сигарет та виготовляли тютюн для кальянів
На Львівщині БЕБ викрило підпільний цех з виробництва тютюнових виробів
Вчора, 16:48
Ігрові зали розташовувалися в різних приміщеннях – житлових будинках на перших поверхах, МАФах та приховували свою діяльність
БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині (фото)
6 червня, 13:23
Підроблені парфуми продавалися на території України за заниженими цінами
БЕБ вилучило у Дніпрі підроблені парфуми на 15 млн грн
14 червня, 20:00

Кримінал

Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри
Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри
Ексчиновник Держгеокадастру привласнив третину земель громади на Житомирщині
Ексчиновник Держгеокадастру привласнив третину земель громади на Житомирщині
Полював за літаками і бронемашинами MaxxPro. У лавах ЗСУ викрито «крота»
Полював за літаками і бронемашинами MaxxPro. У лавах ЗСУ викрито «крота»
Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії
Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії
На Львівщині БЕБ викрило підпільний цех з виробництва тютюнових виробів
На Львівщині БЕБ викрило підпільний цех з виробництва тютюнових виробів
14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)
14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
30K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
27K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
23K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
14K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту