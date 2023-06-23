Виробництво контрафактної побутової хімії на Закарпатті. Учасники отримали підозри

Компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі понад 1,6 млн грн

Організована група з-поміж мешканців Закарпатської області виготовляли та розповсюджували фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових виробників. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру учасникам організованої групи щодо незаконного використання знаків для товарів торгових марок, права на які належать відомим іноземним компаніям», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожному з членів організованої групи було відведено певну роль у процесі виготовлення та продажу контрафактної продукції. Для прикриття своєї протиправної діяльності, організатор групи зареєстрував власну торгову марку. Однак виробництво товарів під зареєстрованим брендом фактично не здійснювалось. Готову продукцію члени організованої групи продавали гуртом та в роздріб, безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики.

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Таким чином закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, було спричинено матеріальну шкоду в загальному розмірі понад 1,6 млн грн.

Наразі всім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). Організатору та двом виконавцям злочину обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Раніше повідомлялося, що БЕБ вилучило на цьому виробництві близько 240 тонн готової продукції. Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.