Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
Військкомати проводять заходи оповіщення та призову громадян
фото з відкритих джерел

Накази керівників військкоматів про проведення мобілізації мають інформаційний характер

Накази керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про проведення мобілізації на відповідних територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність, мають лише інформаційний характер. Про це розповів в коментарі «Главкому» адвокат Дмитро Бузанов.

За словами адвоката, фактично, таким чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, інформують військовозобов’язаних про продовження терміну загальної мобілізації та відповідні обов’язки, які виникають у зв’язку із законодавством, яке регулює питання мобілізації.

Бузанов зазначає, що одночасно з оповіщенням в наказах терцентрів йдеться й про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик.

«Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок», – вважає правозахисник.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

Як раніше стало відомо, для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом: або врученням повістки, або за допомогою мобілізаційного розпорядження.

До слова, якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

Читайте також: З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
Теги: призов до армії наказ військомат адвокат мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Консульства повинні вести облік призовників
Чи можуть вручити повістку за кордоном: роз'яснення юриста
29 травня, 14:56
Росія відправляє на війну охоронців держпідприємств, щоб вони продемонстрували лояльність Кремлю
Росія відправляє на війну охоронців «Газпрому» – ЗМІ
30 травня, 12:05
Військовим командуванням призначено службове розслідування інциденту
Стрілянина під час вручення повістки: військкомат Одещини прокоментував інцидент
19 червня, 20:33
Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях
В Оболонському районі Києва чоловіки мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ)
22 червня, 22:00
Командир полку Калиновського звернувся до білорусів
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
24 червня, 17:55
Президент Ердоган подав до суду на свого політичного конкурента
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
22 червня, 19:13
У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
22 червня, 18:18
Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки готує звернення до правоохоронців
Військкомам усіх областей приготуватися. Рада ініціює масштабну перевірку
23 червня, 10:44
«Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один – точково ліквідувати Пригожина та відірвати від нього кістяк ПВК «Вагнер»
Путін планує вбити Пригожина? ЗМІ розкрили задум диктатора
24 червня, 16:27

Суспільство

Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців
В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода
В Україні оголошений перший рівень небезпеки: де вируватиме негода
Хвилина мовчання: згадаймо луганчанина Андрія Жидкова
Хвилина мовчання: згадаймо луганчанина Андрія Жидкова
Усю Україну охоплять короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня
Усю Україну охоплять короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
68K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
60K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
48K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
24K
Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі
20K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту