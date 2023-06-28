Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників

Накази керівників військкоматів про проведення мобілізації мають інформаційний характер

Накази керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про проведення мобілізації на відповідних територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність, мають лише інформаційний характер. Про це розповів в коментарі «Главкому» адвокат Дмитро Бузанов.

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За словами адвоката, фактично, таким чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, інформують військовозобов’язаних про продовження терміну загальної мобілізації та відповідні обов’язки, які виникають у зв’язку із законодавством, яке регулює питання мобілізації.

Бузанов зазначає, що одночасно з оповіщенням в наказах терцентрів йдеться й про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик.

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«Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок», – вважає правозахисник.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

Як раніше стало відомо, для уточнення військово-облікових даних людину необхідно викликати до центрів комплектування належним способом: або врученням повістки, або за допомогою мобілізаційного розпорядження.

До слова, якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.