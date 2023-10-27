Антикорупційний суд доручив примусово доправити депутата на засідання

За неявку до суду на обвинуваченого наклали штраф в максимальному розмірі – 5 368 грн

Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича на слухання та оштрафував його за неявку. Про це повідомили на сторінці ВАКС.

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«Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, ВАКС постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10:00 2 листопада за адресою: вул. Хрещатик, буд. 42-а, м. Київ», – йдеться в повідомленні.

Виконання ухвали, що стосується здійснення приводу, суд доручив детективам Національного антикорупційного бюро України.

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Крім того, за неявку до суду на обвинуваченого наклали штраф в максимальному розмірі – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Та оголосили його у розшук.

Згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні.