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Антикорупційний суд доручив примусово доправити депутата на засідання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Антикорупційний суд доручив примусово доправити депутата на засідання
Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу
фото з відкритих джерел

За неявку до суду на обвинуваченого наклали штраф в максимальному розмірі – 5 368 грн

Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича на слухання та оштрафував його за неявку. Про це повідомили на сторінці ВАКС.

«Сьогодні, 26 жовтня 2023 року, ВАКС постановив ухвалу про здійснення приводу народного депутата до приміщення суду в підготовче судове засідання, призначене на 10:00 2 листопада за адресою: вул. Хрещатик, буд. 42-а, м. Київ», – йдеться в повідомленні.

Виконання ухвали, що стосується здійснення приводу, суд доручив детективам Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, за неявку до суду на обвинуваченого наклали штраф в максимальному розмірі – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 5 368 грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Та оголосили його у розшук.

Згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні. 

Теги: суд НАБУ Ярослав Дубневич

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