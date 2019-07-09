Вбивство Гандзюк: захист Мангера подав апеляцію на вирок суду



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер у суді

Основна причина оскарження – «в тексті вироку як встановлені факти вказано обставини, переписані з підозри Мангеру»

Захист Владислава Мангера, фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк, подав апеляційну скаргу на вирок Покровського райсуду Дніпропетровської області у справі про напад на херсонську активістку.

Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми подали апеляційну скаргу на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області у справі про напад на Катерину Гандзюк. Основна причина оскарження - в тексті вироку як встановлені факти вказано обставини, переписані з підозри Мангеру», - повідомив Ільченко.

Як зазначив адвокат, суд не має права нічого встановлювати з приводу осіб, які не брали участі в процесі. Незважаючи на те, що у вироку Мангер замінений на «Особа-1», а Левін - на «Особа-2», всі обставини, за його словами, описані так, що підходять лише до Мангера і Левіна. Наприклад, як зазначив Ільченко, вказано, що Особа-2 - помічник Ставицького, а Особа-1 - політик і керівник обласного рівня.

Ільченко зазначив, що сторона захисту намагалася увійти в процес, щоб оскаржувати подібні твердження сторони обвинувачення, але суд відмовив.

«Чим це погано для суспільства? А тим, що через цей вирок справжній винний не може бути покараний. Адже тепер, якщо справжнього замовника знайдуть, - він зможе посилатися на вирок і говорити: «Дивіться, суд уже встановив, що один замовник - це керівник обласного рівня, а другий замовник - помічник Ставицького. Я не підходжу». З іншого боку, СБУ зараз почне розмахувати цим вироком, як прапором, і кричати, що ось, у нас є залізні докази проти Мангера і Левіна», - додав адвокат.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцямвбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.