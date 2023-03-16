Вбивство журналіста Сергієнка: обвинувачений втік з-під домашнього арешту за кордон

Легально кордон Воронков не перетинав

Обвинувачений у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка Володимир Воронков утік з-під домашнього арешту. Про це повідомляє Watchers з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що на початку великої війни, після 24 лютого, підсудний Володимир Воронков втік з України. Достеменно невідомо, де саме зараз знаходиться обвинувачений, оскільки кордон він легально не перетинав. Востаннє обвинувачений був на судовому засіданні у січні 2022-го. Проте на перше слухання після відновлення роботи столичних судів, влітку 2022-го, Воронков вже не з’явився.

«Він оголошений в розшук, станом на лютий 2022-го в нього був запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Коли почались слухання у справі – його місце знаходження було вже невідоме. Куди саме він втік – невідомо, кордон легально не перетинав», – повідомило джерело у правоохоронних органах.

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Воронков знаходився під арештом, але 3-го грудня 2020-го за рішенням судді Городищенського районного суду Черкаської області Людмили Синиці його відпустили з СІЗО під домашній арешт.

Тепер, поки Воронков знаходиться «у бігах», суд виділив провадження щодо нього з основної справи і призупинив його до того моменту, коли обвинуваченого буде розшукано.

Нагадаємо, одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському і журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур. У всеукраїнському об'єднанні «Свобода», до якого входив Василь Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.

З 2015-го по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину).

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У розшуку перебували ще два фігуранти справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства. 25 листопада 2021 року ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно виконавців викрадення та вбивства Василя Сергієнка.