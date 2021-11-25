Вбивство майданівця Сергієнка: ДБР передало справу до суду

викрали з власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло зі слідами тортур було виявлено у лісі

Василя Сергієнка викрали з власного будинку 4 квітня 2014 року, а наступного дня його тіло зі слідами тортур було виявлено у лісі

Журналіст був активним учасником Революції гідності у 2014 році

Державне бюро розслідувань направило до суду справу про викрадення та вбивство учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області» й журналіста Василя Сергієнка, повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань. Виконавців, справу яких і направили в суд, звинувачуються за чотирма статтями Кримінального кодексу.

«У ході спеціального (заочного) досудового розслідування двом громадянам було висунуто обвинувачення у викраденні, катуванні і вбивстві журналіста. Їх було оголошено у міжнародний розшук за вчинення цього злочину у складі злочинного угруповання. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли у лісі зі слідами тортур», – зазначили в ДБР.

Вказаних осіб звинувачують за статтями про викрадення, створення злочинної організації, умисному вбивстві та порушенні недоторканності житла (ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України). Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Загалом у справі про викрадення та вбивство майданівця підозрюються восьмеро осіб. Шестеро з них ще перебувають на лаві підсудних, за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста. Ще двоє у розшуку.

16 травня 2017 року правоохоронці затримали в Києві підозрюваного в організації вбивства. Ним виявився колишній начальник охорони одного з народних депутатів Вадим Мельник. Після затримання виконавців вбивства він тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загалом в організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна та Романа Недибалюка, яких затримували впродовж 2015-2017 років.