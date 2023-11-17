На «пончиках» та з фламінго. Прикордонники на Закарпатті викрили ухилянтів (фото)

У Тисі вже потонули майже два десятки чоловіків

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Зазначається, що для здійснення свого задуму зловмисники обрали річкову ділянку, де рубіж пролягає річкою Тиса. Один є жителем Закарпаття, інший приїхав із Полтавщини.

Прикордонники з’ясували, що закарпатець пообіцяв своєму товаришеві супроводити його в сусідню країну. З цією метою він забезпечив полтавчанина гідрокостюмом та «надійним» плавзасобом – надувним дитячим колом, а щоб він не сумнівався, що стрімку та бурхливу гірську річку із потужною течією зовсім легко подолати, себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго. Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 м і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати.

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Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення.

Раніше повідомлялося, що майже 20 тис. чоловіків втекли з України з початку війни, щоб уникнути призову до армії. Деякі перепливали небезпечні річки, щоб покинути країну. Інші просто пішли під покровом темряви. Ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою, підтвердили в Києві.