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На Буковині викрито банду, яка заробляли на ухилянтах понад $100 тис. на місяць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Буковині викрито банду, яка заробляли на ухилянтах понад $100 тис. на місяць
Угруповання створив 44-річний мешканець Буковини
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували у Чернівецькій області злочинне угруповання, яке створило канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку. За гроші фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені «лісові стежки». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, учасники банди отримували понад 100 тисяч американських доларів «прибутку» на місяць.

«Щоб схилити військовозобов’язаних до втечі за кордон, зловмисники «гарантували надійність маршрутів» в обхід контрольно-пропускних пунктів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам «захист» від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії банди і затримали її організатора разом з чотирма його спільниками.

Слідство встановило, що угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Так, наприклад, один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів.

«Через власні зв’язки вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон. Вартість «послуг» оцінювали від 3 до 5 тис. дол. залежно від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх «супровід» до сусідньої країни», – кажуть в СБУ.

При понад 20 обшуках за адресами проживання та в автомобілях затриманих вилучено:

  • мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
  • великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. 

Нагадаємо, за незаконне переправлення за кордон військовозобов’язаних громадян вже відкрито 958 кримінальних проваджень, з них 507 – у 2023 році. 

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Теги: Чернівецька область ухилянти війна

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