Захист Януковича на суд у «справі Майдану» приніс бруківку, бейсбольні біти і «коктейлі Молотова»

Поліція має намір вилучити предмети і скласти за фактом їх пронесення до суду протокол

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання ГПУ про спеціальне досудове розслідуванні «справи Майдану», оголошено перерву. Захист екс-президента Віктора Януковича приніс до приміщення предмети, які, на його думку, свідчать про немирний характер Євромайдану. Про повідомляє 112 Україна. [READ_MORE]



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Фото: "112 Україна"

Поліція має намір вилучити предмети і скласти за фактом їх пронесення до суду протокол

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання ГПУ про спеціальне досудове розслідуванні «справи Майдану», оголошено перерву. Захист екс-президента Віктора Януковича приніс до приміщення предмети, які, на його думку, свідчать про немирний характер Євромайдану. Про повідомляє 112 Україна.

«Прокурори викликали до суду поліцію, оскільки адвокат Віталій Сердюк приніс на судове засідання бруківку, бейсбольні біти і предмети, зовні схожі на «коктейлі Молотова». Як заявив Сердюк, це матеріали, які він повинен використовувати в суді, щоб продемонструвати, що протест на Майдані не був мирним. Прокурори наполягають, що це порушення і ці предмети можуть представляти загрозу і тиск на суд. Вони додають, що ці речі — не ті, що були на Майдані в 2014 році», — йдеться у повідомленні.

Поліція має намір вилучити предмети і скласти за фактом їх пронесення до суду протокол.

Нагадаємо, Генпрокуратура подала в Печерський районний суд Києва клопотання про проведення спеціального досудового розслідування «справи Майдану», одним з фігурантів якої є екс-президент Віктор Янукович.