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Ексміністр Грищенко розповів, як Янукович міг запобігти війні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ексміністр Грищенко розповів, як Янукович міг запобігти війні
Янукович за часи свого президенства намагався бути в шпагаті між Європою та Росією і ледь не підписав Угоду про асоціацію з ЄС
фото з відкритих джерел

«Поки Янукович дослухався до пропозицій МЗС, велися активні та результативні переговори, спрямовані на прискорення євроінтеграції України»

Якби у 2013-му Україна на чолі з тодішнім президентом Віктором Януковичем підписала Угоду про асоціацію з ЄС й перейшла до її виконання, це стало би серйозним запобіжником війни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Янукович за часи свого президенства (та в період другого керівництва МЗС Грищенком) намагався бути в шпагаті між Європою та Росією і ледь не підписав Угоду про асоціацію з ЄС. На думку ексочільника МЗС, після підписання договору з ЄС в України була б зовсім інша історія, проте цей шанс тоді був втрачений. 

«Під час моєї міністерської каденції ми саме узгодили з Євросоюзом текст Угоди про асоціацію та основні параметри безвізового режиму. Звісно, це не могло відбутися без згоди Януковича – у нього на той момент було бажання достатньо вільно вирішувати без зовнішнього впливу будь-які питання. Але мені здається, що тут зіграло роль те, до чого схильні авторитарні люди, а саме проявляти впевненість у тому, що їхні рішення є більш правильними, ніж те, що їм пропонують ті, хто професійно готує ту чи іншу позицію. Поки він дослухався до пропозицій, які висувало МЗС та я зокрема, велися активні та результативні переговори, спрямовані на прискорення євроінтеграції України. Але в нього були свої особисті порадники, він варився в якомусь своєму колі, щось поставило його в залежність від російського тиску й шантажу. Але це вже було без мене, бо у 2013 році я вже не був міністром», – зауважив колишній міністр закордонних справ.

У 2018 році Грищенко казав, що найближчим часом на членство НАТО й «натовську парасольку» в конфлікті з Росією Україні можна не розраховувати. Зараз він вважає, що Україна наблизилася до членства в Північноатлантичному альянсі.

«Ми прагнемо до НАТО аби запобігти новій війні, але при цьому живемо у війні сьогодні. Якби можна було легко вступити в альянс, звісно, туди треба було б одразу вступати. Але у 2018 році не було жодних сигналів, що це реально буде зробити. Аби ця думка змінилася, нам доводиться переживати оцю жахливу війну», – зазначив ексглава МЗС.

Раніше повідомлялося, що фактично Янукович разом із командою планували державний переворот, тож Майдан був неминучим і необхідним. Експрезидент-утікач хотів змінити Конституцію, як це зробили диктатори Путін та Лукашенко. Так, він міг би балотуватися на посаду необмежену кількість разів, а у відповідь очікував спалах сепаратизму на території Західної України – план розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова

До слова, міністр часів Януковича розхвалив Зеленського. Грищенко наголосив, що чинний президент став першим главою держави, настільки популярним у світі.

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Теги: Віктор Янукович НАТО війна

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