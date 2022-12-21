Закликала ґвалтувати українок. СБУ оголосила у міжнародний розшук дружину окупанта

Росіянці загрожує до 12 років позбавлення волі

Дружину російського окупанта Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок, оголосили у міжнародний розшук. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода – Схеми».

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«Громадянка Російської Федерації на ґрунті особистої неприязні до українського суспільства та зневаги до українських жінок закликала свого чоловіка – військовослужбовця окупаційної армії Російської Федерації, підрозділи якого перебували на території Херсонської області, ґвалтувати українських жінок, які перебувають в умовах тимчасової окупації», – встановили правоохоронці.

Жінці інкримінують порушення ч. 2 ст. 27 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та Женевських конвенцій в частині, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Росіянку оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання.

Раніше «Схеми» разом з російською редакцією «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя Биковських, фрагмент розмови яких перехопила СБУ.

У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб». Ними виявилися 27-річний десантник Роман Биковський, який брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну та його дружина – Ольга Биковська, обоє – родом з Орловської області РФ.

У розмові з журналістами Радіо Свобода Роман Биковський заявив, що голос на записі СБУ – не його. При цьому його голос – такий же, як на «плівках» правоохоронців. Голос Ольги Биковської також повністю співпадає з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Під час розмови з журналістами вона повідомила, що її чоловік перебував у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – сказала, що не знає. Після цього Ольга Биковська перервала розмову та скидала подальші дзвінки. На повідомлення у соціальних мережах ані Роман Биковський, ані його дружина більше не відповіли.

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Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку «Вконтакте».

Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.