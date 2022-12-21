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Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців 
Рашисти на окупованих територіях чинять воєнні злочини
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Правоохоронці виявили нове поховання жертв російських окупантів 

У звільненому від російських загарбників селі Правдине на Херсонщині виявлено масове поховання жертв російської окупації. Убиті семеро мирних жителів, у тому числі дівчинка-підліток. Про це 21 грудня повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков. За його словами, поховання було знайдено ще 30 листопада.

«Вони (окупанти – ред.) проігнорували Женевську конвенцію, яка забороняє насильство щодо цивільних осіб. Вони просто вбивають», – написав Резніков. 

Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців  фото 1

Нагадаємо, в Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж в інших деокупованих областях України. 

Теги: окупанти міністр поховання Херсонщина

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