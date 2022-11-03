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Закликав до знищення українців: чиновник із Черкащини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закликав до знищення українців: чиновник із Черкащини отримав підозру
СБУ оголосила чиновнику підозру за статтею виправдовування збройної агресії РФ проти України
фото ілюстративне

Після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний розгорнув агітацію на підтримку окупантів

Контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі. За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний розгорнув агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні «тези» наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Він відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону.

Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки у ході комплексних заходів встановила особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами «главного управления МВД по Запорожской области». Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за «кришування» наркоугруповань і систематичне хабарництво.

Теги: війна Черкащина росія окупанти Україна СБУ

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