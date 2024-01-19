«Залучили 30 людей»: з'явились нові деталі стеження за журналістами Bihus.Info

За тиждень до прибуття журналістів у комплекс приїжджав чоловік, якого «дуже цікавив ресторан»

Після спілкування з персоналом журналісти були вражені масштабами «спецоперації»

Журналісти Bihus.Info повідомила нові деталі щодо стеження за їхньою командою. До прослуховування медійників начебто причетні «щонайменше 30 людей», йдеться в повідомленні на каналі Bihus.Info.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша команда повернулася в місце Х – етнографічний комплекс «Українське село» під Києвом, де відбувалась новорічна вилазка і стеження за співробітниками. І після спілкування з персоналом ми були вражені масштабами «спецоперації» та ницістю тих, хто її організував», – йдеться у повідомленні журналістів.

Зазначається, що за тиждень до прибуття журналістів у комплекс приїжджав чоловік, якого «дуже цікавив ресторан». Проте не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня, за день до заїзду команди Bihus.Info, ті ж самі номери, що й у журналістів і сауну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, за словами команди, 26 грудня персонал комплексу спостерігав «найдивніший корпоратив»: 30 людей замовкали щоразу, коли в ресторан заходили співробітники. Ймовірно, ці ж люди встановили камери у готельних номерах команди, а також і в сауні. Так, співробітники згадали, що бачили у своїх кімнатах «щось схоже на пожежну сигналізацію». Проте, коли команда туди повернулася знову, «сигналізацій» не було.

«Коли ми заїхали, більшість «технічної команди» виїхала. А коли наступного дня виїхали ми, у комплекс подзвонив дивний чоловік, який знову забронював усі ті номери, в яких жила команда. Після цього приїхали всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Імовірно, щоб забрати камери», – додали журналісти.

Днями у мережі з’явилося відео нібито зі співробітниками Bihus.Info, на відео були продемонстровані записи розмов і вживання, ймовірно, наркотиків. Після цього керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус записав заяву щодо оприлюднення в мережі відео про вживання операторами його проєкту заборонених речовин. «Але, по-перше, їм прослуховували телефони… По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання», – наголосив Бігус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info»

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.

Читайте також: Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова