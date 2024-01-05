Бути біженцем чи громадянином? Соцмережі активно обговорюють промову президента

У соціальних мережах триває активне обговорення новорічного привітання Володимира Зеленського, де він окрему увагу приділив темі біженців та повернення до України

У новорічну ніч Володимир Зеленський побажав тим, хто вагається, зробити вибір: «Бо знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання: хто я? Зробити вибір: ким я хочу бути? Жертвою чи переможцем? Біженцем чи громадянином?», – наголосив Зеленський. Ця частина спричинила дискусії у соцмережах між українцями. Багатьох, хто зараз за кордоном, засмутили слова Зеленського про необхідність обирати між біженством і громадянством. Звичайно, це питання більш метафоричне, проте всі розуміють, що мав на увазі очільник держави.

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Журналістка Катерина Коберник на своїй Facebook-сторінці так висловилася щодо промови президента: «Всі ж хотіли дорослої розмови – ось вона. Можу сказати ще трохи неприємної правди. Тут дуже не вистачає людей. Людей, а не тільки чоловіків. Коли жінки кажуть, що обрали безпеку дітей, це легко зрозуміти, але значно більше для країни роблять ті, хто разом з цим обрали захищати її від росіян. Вони не просто ризикують життям, вони не бачать, як ростуть їх діти. Я не можу навіть уявити, які вони сильні».

Окремо було сказано про матерів, які вирішили залишатися з дітьми в Україні, адже їм щодня доводиться виходити з укриттів та йти працювати, а дітям – вчитися: «Такі мами зробили ставку на Україну. Їх діти не вчаться в гарних європейських, американських, канадських школах, не вчать мову, не мають шансів безкоштовно вступити в гарний західний виш, отримати диплом і мати можливість працювати в Європі чи Америці. Їх діти сидять в бомбосховищах, через це отримують не найкращі знання, але це жертва, на яку треба йти, якщо ти справді хочеш зберегти цю країну живою. Про освіту і безпеку цих дітей держава зобовʼязана дбати».

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Коментарі людей різнилися, одна частина не підтримала такі заклики очільника держави. «Мені здається, лідер має знаходити слова, які об'єднують націю, а не роз'єднують. Навіть неприємні речі треба вчитися говорити так, щоб вони не перевертали суспільство догори дригом»; «Війна всіх розсудить, хто був правий, а хто ні, але більшість вивезених дітей вже ніколи не повернеться жити в Україну. Не для того матері їх вивозили аж у Канаду чи Ірландію, щоб вони повернулись у післявоєнну спустошену країну».

Інші люди не побачили у промові образливих слів та підтримали пост журналістки: «Зеленський все правильно сказав, а ті хто образилися, то просто чесно не хочуть визнати, що так, вони поїхали за кращим/комфортним життям, можливістю впасти на західний велфер і це дуже спокуслива штука. Це не гріх і не злочин. Так, це не дуже етично і шляхетно»; «Вже нема сил читати скарги про те, як хтось (виявляється) образився на слова Зеленського, бо (виявляється) їх інтереси не стоять у держави, що воює, борючись за своє існування і виживання людей, на першому місці».

Нагадуємо, польська влада розповіла, що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни.

Також Німеччина збільшить соцдопомогу українцям, але багатьох можуть позбавити виплат. Для людей, які перебувають на соцзабезпеченні, проте не працюють, держава покриватиме лише витрати на проживання та комунальні послуги.