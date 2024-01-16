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Форум у Давосі: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром В’єтнаму

Христина Петренко
glavcom.ua
Форум у Давосі: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром В’єтнаму
Сторони обговорили можливість активізації контактів між Україною та В’єтнамом
Фото: сайт Президента України

Володимир Зеленський подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України

У рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем. Про це йдеться на сайті Президента.

Зазначається, що глава держави подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.

«Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки.

Президент закликав В’єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру.

Володимир Зеленський та Фам Минь Чинь обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В’єтнамом на різних рівнях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там вже відбулися зустрічі української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили багато важливих питань. Зокрема, ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Також Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, з яким обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови

Теги: Ентоні Блінкен президент Володимир Зеленський

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