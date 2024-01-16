Форум у Давосі: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром В’єтнаму

Сторони обговорили можливість активізації контактів між Україною та В’єтнамом

Володимир Зеленський подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України

У рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем. Про це йдеться на сайті Президента.

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Зазначається, що глава держави подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.

«Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки.

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Президент закликав В’єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру.

Володимир Зеленський та Фам Минь Чинь обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В’єтнамом на різних рівнях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там вже відбулися зустрічі української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили багато важливих питань. Зокрема, ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні, роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Також Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, з яким обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

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