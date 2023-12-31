Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Санкції запроваджуються проти шести громадян Росії
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Санкції запроваджуються проти шести громадян Росії, з яких деякі використовують українські документи на інше ім’я:
- Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Цим рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ президента про введення в дію рішення РНБО набирає чинності з дня його опублікування.
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