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Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна вводить санкції проти росіян, які користуються українськими документами
Зеленський підписав санкційне рішення РНБО
фото: Офіс президента

Санкції запроваджуються проти шести громадян Росії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Санкції запроваджуються проти шести громадян Росії, з яких деякі використовують українські документи на інше ім’я:

  • Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
  • Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
  • Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 

Цим рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ президента про введення в дію рішення РНБО набирає чинності з дня його опублікування.

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Теги: Володимир Зеленський санкції

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