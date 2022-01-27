Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою

Свої дані в анкеті жінка не вказувала

Жінку з Харківської області підозрюють у контрабанді частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї. Комплектовання вона вирішила відправити поштою. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові.

В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи.

Під час огляду відправлення на митному пості виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також інші комплектуючі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Тепер громадянці повідомлено про підозру за ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї).

До слова, Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї.