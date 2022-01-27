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    Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою

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    Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою - Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою
    Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою
    фото: kobl.gp.gov.ua

    Свої дані в анкеті жінка не вказувала

    Жінку з Харківської області підозрюють у контрабанді частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї. Комплектовання вона вирішила відправити поштою. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

    За даними слідства, жінка організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові.

    В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи.

    Під час огляду відправлення на митному пості виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також інші комплектуючі.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

    Тепер громадянці повідомлено про підозру за ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї).

    До слова, Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї.

    Теги: СБУ зброя Харківщина розслідування
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    Жінка з Харкова відправила в Росію комплектуючі до зброї поштою