Поліція Полтавщини сім років «б’ється» із підробками брендового одягу (фото, відео)

Регулярні обшуки підпільного цеху та вилучення доказів не призводять до завершення розслідування

Поліція сьомий рік здійснює розслідування справи, пов'язаної з цехом у Горішніх Плавнях, що виготовляє підробки речей відомих брендів. Припинити роботу підпільного підприємства досі не вдалося. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

Справу про виготовлення у Горішніх Плавнях одягу, взуття та аксесуарів, які імітують продукцію відомих брендів, поліція розслідує із 2015 року. Попри очевидність фактів виготовлення підробок, справа не просувається далі вилучення і повернення товарів і техніки.

За даними реєстру судових рішень, у грудні 2015 року поліція почала розслідування за ч.1 ст. 229 ККУ (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Як з’ясували слідчі, на той час, підробки шили у приміщенні виробничо-оздоровчого комплексу на вул. Портовій, 3, у Горішніх Плавнях. У вересні 2016-го там провели обшуки та вилучили 5000 одиниць одягу з логотипом Adidas, 37 швейних машинок, а також спеціальні трафарети.

На вилучене майно наклали арешт. За підрахунками, тоді збиток, нанесений компанії Adidas AG через виготовлення контрафакту, становив 2,3 млн грн.

У серпні 2017-го поліцейські провели новий обшук за тією ж адресою. З приміщення знову вилучили одяг, заготівки, швейне обладнання, трафарети, комп’ютерну техніку, флешки та документи. Тепер фабрика почала використовувати ще й логотипи компаній Coco, Puma, Nike, Rimoldi, Siruba, Solden та Ferrari.

Відтоді справа застигла у бюрократичних процесах спілкування сторін через суд, де причетні до виготовлення підробок вимагали повернути майно, а слідчі їх ігнорували. Наприкінці жовтня 2021 року правоохоронці отримали дозвіл на нові обшуки, але вже за іншою адресою. Цього разу на фабриці знайшли логотипи багатьох брендів окрім тих, що були згадані вище.

За 7 років слідства поліція так і не висунула жодній особі повідомлення про підозру та не спрямувала відповідні матеріали до суду.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині поліція викрила наркоділка із «товаром» на 150 тис. грн (фото, відео).

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