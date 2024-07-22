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Похорон Фаріон. Людям стало зле посеред вулиці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Похорон Фаріон. Людям стало зле посеред вулиці (фото)
22 липня відбувається прощання з Іриною Фаріон
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Людям стало зле на прощанні із Фаріон. Ймовірно, через спеку

Сьогодні мешканці та гості Львова прощаються з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Кореспондент «Главкома» повідомив, що до процесії прибула швидка допомога. Ймовірно, людям стало погано через сильну спеку. 

Людям стало погано на прощанні з Іриною Фаріон
Людям стало погано на прощанні з Іриною Фаріон
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні у Львові проходить прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання. «Главком» веде трансляцію.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: Ірина Фаріон вбивство Львів похорон поховання

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