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Чим було вбито Фаріон: нові подробиці злочину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чим було вбито Фаріон: нові подробиці злочину
Поліція знайшла гільзу від кулі на місці вбивства Фаріон
фото: vechirniy.kyiv.ua

Убивство мовознавиці здійснене з допомогою специфічної кулі

На місці вбивства екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі. Про це повідомив міністр внутршніх справ Ігор Клименко під час брифінгу.

За словами очільника МВС, вбивство здійснене саме з допомогою специфічної спортивної кулі 9×18 мм, а не бойової. На думку правоохоронців, вона могла бути придбана на чорному ринку. Нині з’ясовується, де саме.

Слідство вважає, що вбивство Фаріон відбулося з переробленого пістолета.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Прокурори клопотали про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: зброя кримінал вбивство Ірина Фаріон

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