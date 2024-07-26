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Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг готувати інші замахи – поліція

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон міг готувати інші замахи – поліція
фото: скріншот

18-річний хлопець  шукав інформацію про інших депутатів

Затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства. Про це повідомили правоохоронці під час брифінгу у Львові. 

«18-річний хлопець готував наступні вбивства та шукав інформацію про інших депутатів.  Що свідчить про підготовку наступних вбивств», – йдеться у повідомленні.

Зокрема слідство виявило у телефоні підозрюваного інформацію щодо інших депутатів.

Підозрюваний шукав інформацію про інших публічних осіб. Що свідчать дані з його телефону
Підозрюваний шукав інформацію про інших публічних осіб. Що свідчать дані з його телефону
фото: пресслужба поліції

МВС вважає, що наступною жертвою міг стати нардеп «слуга» Бужанський. «Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився це Макс Бужанський», – сказав Клименко.

Розслідування вивчає зв'язки вбивці мовознавиці Ірини Фаріон в Україні та за кордоном. Розглядається версія щодо причетності спецслужб Російської Федерації. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Сергій Андрущенко.

«Стосовно причетності вказаної особи здійснюється комплекс заходів. Вивчаємо його зв'язки на території України, так й за кордоном. Одна з версій – причетність спецслужб країни агресора до організації злочину», – розповів Андрущенко.

Нагадаємо, у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня.. Прокурори клопотали про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави. 

18-річного хлопця затримали 25 липня у Дніпрі. За словами голови МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон.

На думку слідства вбивство відбулося із переробленого пістолета. Слідство поки точно не може сказати, де він взяв набої.

Фаріон в момент вбивства очікувала на таксі з валізою. «Можемо говорити, що це вбивство було зненацька для пані Ірини. Він близько підійшов, практично не більше 2 метрів. Експертиза ще готується», – додав Клименко.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.  

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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