На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини

Між російськими солдатами стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв

Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися

Російський контрактник розстріляв двох товаришів по службі. Після чого росіянин втік з військової частини, що була розташована поблизу кордону з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, контрактник відкрив вогонь по товаришах по службі ввечері 11 липня, після чого втік із пункту військової дислокації в Білгородській області.

Як зазначається, між контрактником-втікачем та іншими солдатами стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв. Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися.

На цей час тривають пошуки росіянина-стрільця.

Фоторобот росіянина, який відкрив вогонь по товаришах по службі фото: російські ЗМІ

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