На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини
Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися
Російський контрактник розстріляв двох товаришів по службі. Після чого росіянин втік з військової частини, що була розташована поблизу кордону з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними ЗМІ, контрактник відкрив вогонь по товаришах по службі ввечері 11 липня, після чого втік із пункту військової дислокації в Білгородській області.
Як зазначається, між контрактником-втікачем та іншими солдатами стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв. Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися.
На цей час тривають пошуки росіянина-стрільця.
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