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На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини
Між російськими солдатами стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися

Російський контрактник розстріляв двох товаришів по службі. Після чого росіянин втік з військової частини, що була розташована поблизу кордону з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, контрактник відкрив вогонь по товаришах по службі ввечері 11 липня, після чого втік із пункту військової дислокації в Білгородській області.

Як зазначається, між контрактником-втікачем та іншими солдатами стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв. Контрактник відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися.

На цей час тривають пошуки росіянина-стрільця.

Фоторобот росіянина, який відкрив вогонь по товаришах по службі
Фоторобот росіянина, який відкрив вогонь по товаришах по службі
фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, у Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка.

Як повідомлялося, житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце.

До слова, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Теги: росіяни солдат втеча вбивство

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