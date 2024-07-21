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У Львові прощаються з Іриною Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Львові прощаються з Іриною Фаріон
Охочі попрощатися з мовознавицею вже зібралися біля храму
фото: glavcom.ua

Мовознавицю поховають завтра на Личаківському кладовищі

У Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалося заупокійне богослужіння за мовознавицею Іриною Фаріон, яка померла у реанімації після замаху. Про це повідомиляє кореспондент «Главкома».

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Пошуки вбивці Ірини Фаріон тривають
Пошуки вбивці Ірини Фаріон тривають
фото: glavcom.ua

Церемонія прощання триватиме до 22:00. Відомо, що чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Із Фаріон прощаються в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла
Із Фаріон прощаються в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла
фото: glavcom.ua

Раніше донька покійної Софія Семчишин заявила, що на місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.

Також Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон. 

Церемонія прощання триватиме до 22:00
Церемонія прощання триватиме до 22:00
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: росія церква Софія Львів вбивство Герой України вулиця Ірина Фаріон Юрій Рибчинський ворог відео день народження

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