Зливали дані про своїх родичів у ЗСУ: жителькам Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення

Жінкам загрожує довічне ув'язнення

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще двох агенток ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору установчі дані українських захисників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона «зливала» до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними слідства, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

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«За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті», – додали в СБУ.

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Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями. Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях.

Слідство встановило, що ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Telegram-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем.