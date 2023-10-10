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Андрій Ковальов Релігієзнавець

Російський агент у рясі втік до Москви. Хто випустив?

glavcom.ua
Владімір Долгіх – багато років служив священиком одного з храмів рпц в Україні на Позняках у Києві
фото з відкритих джерел

Зараз російські z-патріоти у Москві оголосили збір коштів на підтримку бєглого попа Владіміра Долгіх

Російський агент у рясі, діяч так званого московського патріархату в Україні Владімір Долгіх втік з Києва до москви.

Хто такий це громадянин Долгіх? Владімір Долгіх – українофоб, сепаратист, пропагандист рускага міра, дописувач різних проросійських шовіністичних сайтів.

Він багато років служив священиком одного з храмів рпц в Україні на Позняках у Києві.

Разом з тим, що важливо, був викладачем Київської духовної академії і семінарії московського патріараху у Києві, де готував нових проповідників рускага міра.

Але не хвилюйтеся академія не осиротіла, там ще досі вистачає сєпарів і прихильників рускава міра, чого вартий наприклад так званий «архімандрит Маркел» – закарпатський сєпар Володимир Юрійович Павук.

Зараз російські z-патріоти у москві оголосили збір коштів на підтримку бєглого попа Владіміра Долгіх. У своїх телеграм-каналах російські терористи, які надали прихисток цьому виродку пробиваються, що «батюшка бежал от преследованія Служби безопасності України».

Ну а тепер так би мовити вишенька на тортику! Владімір Долгіх багато років був співробітником синодального так званого «військового» відділу московського патріархату в Україні, був підлеглим агента «Августіна» Адама Маркевича. Цей синодальний «військовий» відділ московського патріархату в Україні роками займався шпигуванням та диверсіями у Збройних Силах України.

Навіть після втечі Долгіх до москви на сайтах підконтрольних рпц в Україні, зокрема «Правлайф», фінансованого новінським і координованого агентом «Антонієм» Іваном Паканичем, продовжують виходити статті за авторством Долгіх.

Тут постають цілком логічні запитання. Як громадянин призовного віку Владімір Долгіх виїхав закордон з України? Хто клопотав про його виїзд? Очевидно, що про виїзд Долгіх перед Державна служба України з етнополітики та свободи совісті та Державна прикордонна служба України клопотала Митрополія московського патріархату в Україні так звана «Українська Православна Церква». Значить ті хто клопотав про втечу громадянина Долгіх мають відповісти по закону! Ну і врешті – це підстава для Служба безпеки України як мінімум завітати до храму на Позняках, де служив Долгіх і покликати на розмову церковних керівників Долгіх, які клопотали про його втечу!

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Джерело
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Теги: Московська церква в Україні сепаратист православна церква церква

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