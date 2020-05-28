Зґвалтування у Кагарлику: дівчина боїться, що її зроблять винною



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Голосіївський суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику

Сім'я потерпілої побоюється тиску

Дівчина, яку зґвалтували у Кагарлицькому відділку поліції, побоюється, що на неї будуть чинити всілякий тиск і можуть звинуватити в тому, що вона сама винна в сексуальному злочині. Про це повідомив її адвокат Євген Мельниченко.

«Вони (сім'я постраждалої. – Ред.) хочуть, щоб її не зробили винною. Вони побоюються цього, побоюються тиску», – сказав адвокат «Сьогодні».

У селі Стави, де проживає потерпіла від поліцейського свавілля, селяни охарактеризували дівчину та її сім'ю досить позитивно. Зокрема сільський голова Володимир Михайленко зазначив, що громада готова допомогти жертві зґвалтування.

«Це звичайна сім'я, про постраждалу можу сказати, що це зразкова мама для своєї маленької доньки. Сама потерпіла, її звуть Неля, проживає зі своєю донькою і мамою. Багато людей їм співчувають через події. До речі, буде підніматися питання про те, щоб в разі необхідності направити потерпілу на реабілітацію», – розповів «Сьогодні» Михайленко.

Раніше адвокат розповів, що дівчину на допит до відділення заманив сусід. Працівник поліції раніше домагався потерпілої.

До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.