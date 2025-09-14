Головна Країна Культура
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві
Кадр з фільму «БожеВільні»
фото з відкритих джерел

Актор Костянтин Темляк отримав відзнаку за роль у фільмі «БожеВільні» попри звинувачення у насильстві,  які висунула його колишня дівчина

У суботу, 13 вересня, у Києві відбулася церемонія нагородження національної кінопремії «Золота дзиґа». Нагороду в категорії «Найкраща чоловіча роль» отримав Костянтин Темляк, якого раніше звинуватили у домашньому насильстві. Про це повідомило видання «Главком» з посиланням на інстаграм кінопремії.

Актор отримав відзнаку за роль у фільмі «БожеВільні» попри звинувачення, висунуті його колишньою дівчиною. Українська кіноакадемія зауважила, що нагорода присуджена виключно за акторську роботу і не є виправданням його особистих вчинків. Організатори премії вкотре засудили будь-які прояви насильства.

Кіноакадемія зазначила, що хоча нагорода і визнає конкретну роботу, її сприйняття змінилося через скандал, в якому фігурує актор. Організація висловила готовність розпочати публічну дискусію для захисту постраждалих та розробити стандарти реагування на такі випадки в індустрії.

Що відомо про скандал з актором?

8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка раніше зустрічалася з Темляком, публічно звинуватила його в психологічному та фізичному насильстві, а також у наркотичній і алкогольній залежності.

Темляк визнав, що завдавав дівчині фізичну шкоду, публічно вибачився та заявив про готовність понести відповідальність.

Пізніше Анастасія Соловйова оприлюднила листування, в якому актора звинуватили у розбещенні неповнолітньої дівчини.

Як відомо, дружина актора, Анастасія Нестеренко, заперечила наявність аб’юзу в їхніх стосунках.

До слова, адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі юридичної компанії.

«З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство», – йдеться в заяві.

Київський національний драматичний театр на Подолі засудив насильство, але не уточнив, чи залишиться Темляк у трупі.

