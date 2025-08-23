Головна Світ Політика
Між двома країнами ЄС назріває скандал через Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Між двома країнами ЄС назріває скандал через Україну
Сальвіні є правим популістом, який уже не вперше критикує Макрона
фото з відкритих джерел

Віцепремʼєр Італії Сальвіні словесно атакував Макрона за його підтримку України

Заступник прем'єр-міністерки Італії Маттео Сальвіні розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за його підтримку відряджання європейських військ в Україну для гарантування безпеки. Як інформує «Главком», про це пише France Info.

Останніми днями віцепрем'єр Італії зробив різкі зауваження на адресу французького президента, головним чином у зв'язку з позицією щодо підтримки України та європейської оборони.

Зокрема, під час виступу 20 серпня він різко говорив про підтримку Макроном ідеї відряджання військ до України: «Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Емманюель Макрон цього хоче, нехай сам іде. Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України».

Після «неприйнятних» коментарів Сальвіні в бік Макрона посолку Італії у Франції Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ.

За словами дипломатичного джерела France Inter, посолці нагадали, що ці зауваження «суперечать клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами». А ще – підривають «нещодавні двосторонні події, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України».

Це не перший випадок, коли Сальвіні, словесно атакує Макрона за його підтримку України. У березні під час поїздки до Мілана він назвав президента Франції «божевільним», звинувативши його у штовханні Європи до війни з Росією.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські військові готові брати участь у майбутніх миротворчих місіях в Україні та надавати допомогу в наземних операціях.

Крім того, Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України.

