Акторові Олексію Горбунову – 62. Згадуємо головні здобутки артиста

Народний артист України Олексій Горбунов святкує День народження

Сьогодні, 29 жовтня, свій 62-й День народження відзначає відомий український актор театру та кіно, Народний артист України Олексій Горбунов.

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Актор відомий своїми ролями у фільмах «Графиня де Монсоро», «Вантаж без маркування», «Звинувачується весілля», «Жменяки», «Розслідування розпочати», «Філер», «Кам'яна душа», «Гу-га», «Розпад», «Яма», «Голод-33», «Кисневий голод», «Золото партії» тощо.

Працював у театрі-студії кіноактора, у приватному Камерному театрі М. Нестантінера та Київському театрі російської драми ім. Лесі Українки. Вів на українському телебаченні програми «Нічний будильник» і «Чудо-люди». Організатор і ведучий двох дискотек «Джанкой» і «Джуманджі» в Києві. Працював діджеєм на столичних радіостанціях «Континент» та «Ностальжи».

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Крім акторської діяльності, Олексій Горбунов є солістом гурту «Сум пілота».

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Олексій Горбунов відомий, перш за все, своєю акторською діяльністю фото з відкритих джерел

Від самого початку артист підтримував Євромайдан. Під час російсько-української війни відмовився від участі в усіх російських фільмах. Згодом актор заявив, що не розглядатиме можливості роботи в Росії до закінчення війни. Знявся в головній ролі в українському серіалі «Гвардія» про учасників АТО, що відправилися на Донбас для участі в бойових діях.



У театрі актор зіграв у виставах «Кухня», «Гравці», «Сирано», «Паразити», «Shlem.com» і «Кам'яний гість». Також Горбунов знявся у кліпах на пісні «Забери мене» («Стольний град») та «Одинак» («Антитіла»).

Нагадаємо, 15 жовтня стало відомо про смерть видатного українського співака, соліста Національної опери України Олександра Вострякова.