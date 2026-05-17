Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце

Leleka набрала 221 бал і фінішувала попереду більшості фіналістів

Болгарська виконавиця Dara з піснею Bangaranga стала переможницею 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026», що завершився вночі проти 17 травня у Відні. Українська співачка Leleka, яка виступала сьомою з піснею Ridnym, набрала 221 бал і посіла дев'яте місце у підсумковому заліку, про що повідомляє «Главком».

Болгарія – вперше переможниця

Dara (справжнє ім'я – Дарина Йотова) здобула для Болгарії першу в її історії перемогу на Євробаченні. Ця країна повернулася до конкурсу у 2026 році після чотирирічної перерви і одразу виступила на найвищому рівні. За підсумками голосування журі Болгарія зібрала 204 бали, що стало абсолютним результатом першої частини змагань: жодна інша країна не подолала позначку в 200 балів. Глядачі по всій Європі додали болгарській співачці ще 312 балів, що вивело Dara на вершину підсумкового заліку.

Пісня Bangaranga поєднала динамічний ритм, сучасну хореографію та потужну сценічну енергетику. Постановник номера Фредрік Ридман раніше вів до перемоги Швецію (2015), Фінляндію (2023) та Швейцарію (2024). Раніше найкращим результатом Болгарії на Євробаченні було друге місце — його 2017 року здобув Крістіан Костов із піснею Beautiful Mess.

Leleka і «Слава Україні» на весь Відень

Україна вийшла на сцену сьомою. Leleka (Вікторія Корнійкова) виконала пісню Ridnym – особисту медитацію про внутрішню силу та здатність знаходити світло навіть у темряві. Постановником номера став Ілля Дуцик, костюм авторства Лілії Літковської (Litkovska), стиліст – Маргарита Шекель. Поруч зі співачкою на сцені грав бандурист Ярослав Джусь – на харківській бандурі, що стало символічним культурним висловлюванням.

Під час виступу Leleka вигукнула «Слава Україні!», що зворушило глядачів у залі та в мережі. Від голосування журі Україна отримала 54 бали (найбільше — по 12 від Швейцарії та 10 від Азербайджану), опинившись перед підрахунком глядацьких голосів на 15-му місці. Проте аудиторія підтримала Leleka значно активніше: 167 балів від глядачів підняли Україну на дев'яте місце в загальному заліку з 221 балом.

Підсумкова таблиця результатів «Євробачення-2026»

Інтервал-акт: Руслана та Вєрка Сердючка на одній сцені з легендами

Під час фіналу на сцені Wiener Stadthalle відбувся урочистий інтервал-акт за участі зірок різних епох Євробачення. Від України виступили дві легенди конкурсу: переможниця 2004 року Руслана та срібна призерка 2007 року Вєрка Сердючка. Поряд із ними – Макс Мутцке (Німеччина, 2004), Lordi (Фінляндія, 2006), Александр Рибак (Норвегія, 2009), Крістіан Костов (Болгарія, 2017), Еріка Вікман (Фінляндія, 2025) та Міріана Конте (Мальта, 2025).

Нагадаємо, Leleka пройшла до фіналу «Євробачення-2026» після виступу у другому півфіналі у Відні 14 травня, де посіла друге місце серед фіналістів за глядацькими вподобаннями. Її номер отримав найбільше вподобайок на офіційному YouTube-каналі конкурсу серед усіх виступів другого півфіналу.

