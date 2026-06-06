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Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури
Зеленський зауважив, що щороку підтримка української культури лише зростатиме
фото: Офіс президента

Станом на зараз ініціатива «Тисячовесна» зібрала 1151 заявку

В Україні запускають першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«У цьому році ми запускаємо першу повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж», – наголосив президент.

За словами Зеленського, станом на зараз ініціатива «Тисячовесна» зібрала 1151 заявку. «Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня», – додав він.

Президент зауважив, що ініціатива зібрала проєкти з усіх куточків країни. «Близько 17% із них дебютні. Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме», – сказав він.

«Дякую за таку активну участь в програмі вже на старті. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає. Дякую всім, хто працює для того, щоб український голос звучав ще сильніше через творчість», – підсумував Зеленський.

До слова, за роки війни в Україні постраждали три об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО – історичні центри Львова та Одеси, а також ансамблі Софійського собору і Києво-Печерської лаври у Києві. Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених Росією обʼєктів культурної спадщини України складає 1723. Окрім того – 2524 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 513 – повністю знищено. 

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Теги: Володимир Зеленський культура

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