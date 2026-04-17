Європа планує створити новий оборонний союз: чи візьмуть Україну

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс пропонує створити оборонний союз за участі кількох країн

Європейський Союз планує перейти до нового етапу колективної безпеки, створивши повноцінний оборонний союз. Для цього необхідно розробити та підписати спеціальний міжурядовий договір, який дозволить блоку ефективно готуватися до самозахисту. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, інформує «Главком» із посиланням на Euractiv.

На думку єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, існуючих механізмів співпраці в межах Євросоюзу недостатньо для того, щоб протистояти сучасним загрозам. Новий договір має стати юридичним фундаментом для оборонного союзу, який забезпечить:

спільні закупівлі озброєння;

координацію оборонних інвестицій;

швидке розгортання спільних сил у разі кризи.

Андрюс Кубілюс наголосив, що Європа повинна бути спроможною захистити себе самостійно, не покладаючись виключно на зовнішніх партнерів.

«Я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього давайте укладемо додатковий новий міжурядовий договір», – наголосив єврокомісар.

За словами Кубілюса, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди. Раніше Кубілюс заявляв, що Євросоюз має бути готовим до можливої військової конфронтації вже у найближчі 6-10 років. Створення оборонного союзу є частиною його мандата на посаді першого в історії ЄС комісара з питань оборони, яку він обійняв наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що НАТО й Європа мають готуватися до війни. Єврокомісар також не виключив, що Росія може бути готова до воєнних дій. На його думку, НАТО й Європа мають готуватися відповідно – вчитися не лише на прикладі українського досвіду, а й враховувати методи самих росіян.

Зауважимо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що, ймовірно, Кремль має мінімум три сценарії щодо війни. Один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.