Міністр Сибіга розкрив вимоги, які він ставить перед кожним українським послом

Ірина Міллер
glavcom.ua
фото: hromadske

Глава МЗС описав універсальну вимогу до українських дипломатів у світі

Українські посли за кордоном мають відходити від бюрократичних звітів і демонструвати конкретні результати, які можна виміряти. Про це заявив міністр закордонних справ України під час зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Очільник МЗС наголосив, що кожен керівник дипломатичної установи повинен мати чітку стратегію змін.

«Перед кожним послом стоїть завдання мати нову парадигму відносин після завершення каденції. І мати три речі, коли тебе в лоб запитають: а що ж ти досягнув? Щоб міг відповісти. А не бурмотів, що «ось я сприяв п’яти візитам», – підкреслив міністр.

Окрім вимог до кадрового складу, глава відомства розповів про запуск нових стратегічних напрямків співпраці з ключовими європейськими партнерами. Зокрема, йдеться про спільну роботу на Африканському континенті. За словами міністра, Україна знайшла точки дотику з Італією та Францією, які вже мають розроблені стратегії присутності в цьому регіоні. 

«Новий трек у нас з’явився з Італією і Францією – наша взаємодія в Африці. У них розроблена своя стратегія. І вони нам це запропонували, і ми їм запропонували. Ми теж хочемо відігравати роль, яка для нас властива. І тут ми маємо точки взаємодії», – пояснив керівник української дипломатії. 

Нагадаємо, нещодавно Україна відкрила перший агрохаб в Африці – центр переробки та розподілу продовольства запрацював у Республіці Гана в межах ініціативи Food from Ukraine. Попри війну Україна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та переходить до нової моделі співпраці – не лише експорту зерна, а й створення виробничих і логістичних центрів у партнерських країнах.

В уряді України розглядають Гану як ключового партнера у Західній Африці для розвитку гуманітарних програм і розширення економічної присутності в регіоні.

