Українські дронарі захищатимуть кораблі під час проходження Ормузької протоки

Лариса Голуб
Українців просять допомогти розблокувати Ормузьку протоку
фото: Reuters

Українська компанія отримала запит від судновласників на направлення фахівців з антидроновими засобами для захисту суден в Ормузькій протоці

Українська компанія TAF Industries, один з виробників FPV-дронів, виходить на ринок міжнародного «військового консалтингу». Судновласники звернулися до українців із проханням захистити торговельні судна від атак безпілотників під час проходження небезпечних ділянок Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС News Україна.

Видання зауважує, що це перший такий запит для приватної української компанії щодо послуги «військового консалтингу» в контексті безпеки морського судноплавства на Близькому Сході.

Засновник компанії Олександр Яковенко підкреслив, що йдеться не про продаж техніки, а про інтелектуальні послуги та супровід.

«Ми отримали запит від одного з судновласників щодо забезпечення безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів», – пояснив Яковенко.

За словами Яковенка, йдеться про те, що кілька українських фахівців компанії мають бути присутні на кораблі під час проходження ним Ормузької протоки. Для захисту судна вони можуть мати власні засоби, наприклад, дрони-перехоплювачі проти іранських дронів.

При цьому зауважується, що для того, аби надати послугу «військового консалтингу», українська компанія має отримати дозвіл на експорт від державних інституцій, а саме Державної служби експортного контролю та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

«Главком» писав, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави. Також виробники українських дронів-перехоплювачів повідомили, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників. При цьому українські дрони вони готові купувати за вищою ціною, ніж на українському ринку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від дронів. Раніше стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з іранських безпілотників.

